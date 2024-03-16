موسكو تعلن إحباط محاولات أوكرانية جديدة للتوغل في أراضيها

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن روسيا أحبطت عدة محاولات أوكرانية للتوغل في أراضيها، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي أبلغت عنها في الأيام القليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن محاولات التوغل نفذتها جماعات أوكرانية “مسلحة وتخريبية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تلقت هزيمة ساحقة خلال محاولتها عبور الحدود قرب مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه “في المناطق الأوكرانية المتاخمة لمقاطعتي بيلغورود وكورسك، ألحقت الوحدات الروسية خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية”.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم صد الهجمات ومحاولات اختراق الأراضي الروسية من خلال مجموعات تخريبية واستطلاع تابعة للمسلحين الأوكرانيين، لافتة إلى أن عملية استهداف هذه المجموعات التي كانت تتجهز للهجوم حصلت في بلدة بوبوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية المتاخمة لبلدتي سبوداريوشينو وكوزينكا في مقاطعة بيلغورود.

وأوضح البيان أنه “نتيجة للغارات الجوية ونيران المدفعية بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا و3 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية تشيكية”.