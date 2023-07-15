موسكو تعلن إحباط محاولة اغتيال رئيسة تحرير "قناة روسيا اليوم"

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال (السبت 15-7-2023) إنه أحبط ما يزعم أنها مخططات مدعومة من أوكرانيا لقتل صحفيتين روسيتين بارزتين.

وقال الجهاز إنه اعتقل أمس الجمعة أشخاصا لم يذكر عددهم ويقول إنهم نفذوا عمليات استطلاع بالقرب من منزلي مارجريتا سيمونيان وكسينيا سوبتشاك ومكان عملهما.

ولم يرد تعليق من أوكرانيا التي نفت في الماضي تورطها في اغتيالات لأشخاص داخل روسيا من المؤيدين للحرب.

ونقلت إنترفاكس عن الجهاز قوله إن المحتجزين اعترفوا بالتجهيز للهجوم على الصحفيتين بالنيابة عن أوكرانيا وإنهم تلقوا وعدا بالحصول على مكافأة تساوي 1.5 مليون روبل روسي (16620 دولار).

وسيمونيان هي رئيسة تحرير قناة روسيا اليوم المملوكة للدولة ومؤيدة بارزة لحرب روسيا في أوكرانيا.

وسوبتشاك صحفية معروفة ومقدمة برامج تلفزيونية وترشحت أيضا للرئاسة في عام 2018.