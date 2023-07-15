السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو تعلن إحباط محاولة اغتيال رئيسة تحرير "قناة روسيا اليوم"

منذ 33 ثانية
عناصر من جهاز الأمن الاتحادي الروسي

عناصر من جهاز الأمن الاتحادي الروسي

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال (السبت 15-7-2023) إنه أحبط ما يزعم أنها مخططات مدعومة من أوكرانيا لقتل صحفيتين روسيتين بارزتين.

وقال الجهاز إنه اعتقل أمس الجمعة أشخاصا لم يذكر عددهم ويقول إنهم نفذوا عمليات استطلاع بالقرب من منزلي مارجريتا سيمونيان وكسينيا سوبتشاك ومكان عملهما.

ولم يرد تعليق من أوكرانيا التي نفت في الماضي تورطها في اغتيالات لأشخاص داخل روسيا من المؤيدين للحرب.

ونقلت إنترفاكس عن الجهاز قوله إن المحتجزين اعترفوا بالتجهيز للهجوم على الصحفيتين بالنيابة عن أوكرانيا وإنهم تلقوا وعدا بالحصول على مكافأة تساوي 1.5 مليون روبل روسي (16620 دولار).

وسيمونيان هي رئيسة تحرير قناة روسيا اليوم المملوكة للدولة ومؤيدة بارزة لحرب روسيا في أوكرانيا.

وسوبتشاك صحفية معروفة ومقدمة برامج تلفزيونية وترشحت أيضا للرئاسة في عام 2018.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

انهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية
ارتفاع قتلى الانهيارات الأرضية في كوريا الجنوبية إلى 22 ونزوح الآلاف
الفاتيكان
الفاتيكان يوبخ الصين لعدم استشارته في تعيين أسقف شنغهاي
حرائق الغابات في جزيرة لا بالما الإسبانية
فيديو.. حرائق جزيرة "لا بالما" الإسبانية تجبر مئات السكان على النزوح

الأكثر قراءة

شاحن هاتف - تعبيرية
عادة خطيرة.. "شاحن هاتف" يُنهي حياة أسرة بأكملها
فيديو.. حادث سير مروع في زحلة يوقع أكثر من 20 جريحاً
ميسي ووالده
بالفيديو: نجاة ميسي من حادث خطير.. ودعواتٌ لتوظيف فريق حماية