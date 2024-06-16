موسكو تعلن السيطرة على قرية في زابوريجيا الأوكرانية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن القوات الروسية سيطرت على قرية في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا.

وبحسب بيان للوزارة، حررت وحدات من مجموعة “قوات الشرق” بلدة “زاغورنويه” وسيطرت على مواقع أكثر ملاءمة.

وأكدت الوزارة أن “قوات الشرق وجهت ضربات لقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في زابوروجيه ودونيتسك، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 135 جندياً”، وفق البيان.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت الوزارة سيطرة وحدات من مجموعة “قوات الغرب” على مواقع أكثر ملاءمة واستهدفت التشكيلات المعادية في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك”.

وذكرت في بيان لها أن خسائر الجيش الأوكراني البشرية هناك وصلت إلى نحو 500 جندي.

وذكرت الوزارة أنه تم استهداف “تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 115 منطقة وإسقاط 10 طائرات مسيّرة أوكرانية”.

من جهة أخرى، قتل مصور تابع لأحد المواقع الروسية، اليوم الأحد، في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة “دونباس”، بحسب موقع “نيوز دوت آر. يو”.

وذكر الموقع الإخباري الروسي أن المصور نيكيتا تسيتساغي، الذي كان يعمل لصالحه، قُتل في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة دونباس.

وقال الموقع: “قُتل مراسلنا نيكيتا تسيتساغي في منطقة دير القديس نيكولاس بالقرب من مدينة أوغليدار، حيث كان نيكيتا يخطط لإعداد تقرير من هناك”.

وكان الحاكم الروسي لمنطقة “دونيتسك”، قد أفاد بأن القوات الأوكرانية تكثف قصفها على المنطقة، منذ سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا.