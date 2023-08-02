موسكو تعلن تدمير زورقاً أوكرانياً حاول مهاجمة سفينة روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن زورقا مسيرا تابعا للبحرية الأوكرانية حاول مهاجمة سفينة حربية روسية كانت ترافق سفينة نقل مدنية في البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة أن السفينة الحربية دمرت الزورق المسير.

هجمات متكررة

وأعلنت روسيا، الثلاثاء، إحباط هجمات بزوارق مسيرة أوكرانية على سفينتين تابعتين لسلاح البحرية الروسية وسفن مدنية روسية في البحر الأسود، في وقت نفت كييف مهاجمتها لسفن مدنية، من دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى زعم مهاجمتها لسفن تابعة للبحرية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “نفذت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليل محاولة غير ناجحة للهجوم على سفينتي الدورية سيرجي كوتوف وفاسيلي بيكوف من أسطول البحر الأسود بثلاثة زوارق مسيرة”.

وتابعت الوزارة أن السفينتين كانتا تراقبان عمليات الشحن على بعد 340 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من سيفاستوبول وأنهما ستواصلان أداء مهامها.

وسبق أن استخدمت كييف زوارق مسيرة لاستهداف القاعدة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم والجسر الذي شيدته روسيا هناك.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وتتعهد كييف باستعادتها بالإضافة إلى أراض أخرى استولت عليها موسكو منذ شن هجومها الشامل العام الماضي.