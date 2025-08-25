موسكو تعيد طرح شروطها الأساسية لإنهاء النزاع مع كييف

الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)

أعادت روسيا التأكيد على شروطها لتحقيق السلام مع أوكرانيا وإنهاء النزاع القائم. فبعد أن شدد الكرملين في وقت سابق على ضرورة مراعاة الهواجس الأمنية الروسية، ورفض توسع حلف الناتو، عاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ليجدد التذكير بهذه المطالب كركائز لأي مفاوضات سلام محتملة.

فقد أكد لافروف أن الضمانات الأمنية المقدمة إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية يجب أن تشارك فيها بلاده. وقال في مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز نشرت أمس الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشا مسألة الضمانات الأمنية، مضيفا أن أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وأوضح أن المجموعة يمكن أن تضم أيضا ألمانيا وتركيا ودولا أخرى.

“محايدة”

كما اعتبر أن “الدول الضامنة ستتكفل بأمن أوكرانيا التي يجب أن تكون محايدة… وغير منحازة لأي تكتل عسكري وغير نووية”. وشدد لافروف على أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي غير مقبولة بالنسبة لبلاده.

إلى ذلك، أشار إلى شرط ثالث تتمسك به بلاده، ألا وهو “حماية الناطقين بالروسية في الشرق الأوكراني”، ما يعني “ضرورة إجراء نقاش حول الأراضي”.

وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أوضح مساء أمس أن روسيا ستشارك في محادثات الضمانات الأمنية، مشيرا إلى أنها قدمت “تنازلات مهمة” بشأن كييف.

يذكر أن ثلاثة مصادر مطلعة عالية المستوى كشفت الأسبوع الماضي أن بوتين يطالب أوكرانيا بالتنازل عن منطقة دونباس بشرق البلاد بالكامل والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والبقاء على الحياد وعدم إدخال قوات غربية إلى أراضيه، وفق ما نقلت وكالة رويترز.