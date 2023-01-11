موسكو تقصف خاركيف بقوة بعد ساعات على زيارة وزيرة الخارجية الألمانية

أعلن الحاكم الإقليمي لمديمة خاركيف أوليغ سينوغوبوف، عن تعرض المدينة لقصف روسي عنيف بعد ساعات قليلة من الزيارة غير المتوقعة التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك.

وكانت الوزيرة الألمانية قد قامت بزيارة غير متوقعة برفقة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا إلى المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وقال سينوغوبوف على تلغرام “ابقوا في الملاجئ! المحتلون يقصفون مرة جديدة!”، فيما سُمع صوت العديد من الانفجارات في المدينة.

وقد اختتمت بربوك زيارتها التي امتدت أربعة ساعات ونصف الساعة اليوم الثلاثاء لمدينة خاركيف الأوكرانية، بالتعهد بمزيد من الدعم من ألمانيا بما يبلغ في الإجمالي 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لعمليات كسح الألغام وتوسعة الاتصال الإنترنت.

وقالت: “سنقف بجانبكم طالما احتجتمونا. سنقدم كل شيء حتى يتسنى للأطفال في خاركيف وماريوبول وكييف أن يؤمنوا بمستقبل جيد ثانية”.

وأصبحت بيربوك أول عضو في مجلس الوزراء الألماني يتفقد المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية للحرب الروسية الأوكرانية بشكل مباشر. وعادة ما تقتصر زيارات المسؤولين الأجانب إلى أوكرانيا على العاصمة كييف.

وكان بصحبة بيربوك، خلال رحلتها إلى خاركيف، التي لم يتم الاعلان عنها بشكل مسبق، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السفير الأوكراني لدى ألمانيا أولكسي ماكييف.

وتقع خاركيف، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة، على بعد عشرات الكيلومترات جنوب الحدود الروسية، وكانت قد تعرضت مؤخرا لسلسلة هجمات روسية.

ووصفت بيربوك ثالث زيارة تقوم بها إلى أوكرانيا منذ نشوب الحرب مع روسيا بأنها إشارة على التضامن، وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدات الانسانية الألمانية، مثل مولدات الكهرباء والوقود والأغطية بالإضافة إلى الـ 40 مليون يورو المخصصة لخدمة الإنترنت وكسح الألغام، فضلا عن “شحنات أسلحة إضافية”.

وجاءت زيارة بيربوك إلى أوكرانيا بعد أيام من صدور قرار الحكومة الألمانية إمداد كييف بعربات نقل المشاة المصفحة من طراز ماردر، والتي تطالب بها أوكرانيا منذ فترة طويلة. كما تطالب كييف أيضا بإمدادها بدبابات المعارك الرئيسية، ولكن برلين مازالت ترفض الاستجابة لهذا الطلب حتى الآن.

وحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا برلين على سرعة تسليم كييف دبابات قتال رئيسية من طراز ليبارد.

وقال وزير الخارجية الأوكراني للصحافيين: “نحتاج إلى هذه الدبابات لتحرير مدننا وقرانا وكافة الأراضي التي تقع تحت الاحتلال الروسي”.

وأضاف أن الدبابات الألمانية ضرورية “لإنقاذ البنية التحتية للطاقة الخاصة بنا، ولإنقاذ الأوكرانيين من الجرائم”.

وذكر كوليبا أنه على قناعة من أن برلين سوف تسلم بلاده الدبابات القتالية الثقيلة في نهاية المطاف، ولكنه حذر من أنه “كلما تأخر هذا القرار، كلما لقي المزيد من الناس حتفهم بسبب نقص تسليح الجيش الأوكراني”.

وأضاف: “كلما صدر هذا القرار سريعا، كلما انتهت الحرب بشكل أسرع بانتصار أوكرانيا”.

وأحيطت رحلة الوزيرة الألمانية اليوم الثلاثاء، التي تضمنت زيارة لمستشفى للأطفال وزيارة مقاطعة سالتيفكا الشمالية الشرقية المتضررة بشدة، بالسرية لأسباب أمنية حتى مغادرتها لخاركيف.