موسكو تقلّل من شأن نتائج جولة المحادثات مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوفد الروسي المفاوض سيقدم اليوم تقييما للمحادثات مع أوكرانيا، مقللا من شأن نتائج جولة المحادثات الروسية، ومؤكدا في الوقت ذاته أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم ​الكرملين​، ​دميتري بيسكوف​، أن “آليات استيفاء بدلات ​الغاز​ بالروبل لن تبدأ من نهاية الشهر الجاري والعملية ستستغرق وقتا طويلا”، موضحاً “أننا نعمل على توسيع استخدام العملات الوطنية مع الدول الأخرى”، وتابع أن “سمعة الدولار تضررت كثيرا والبديل الوحيد هو توسيع استخدام العملات الوطنية”.

وأشار بيسكوف، إلى “أننا لا نستطيع الإعلان عن نتائح جادة وتقدم في ​المفاوضات​ مع الجانب ​الأوكراني​”، لافتاً إلى أن “الوفد الروسي سيقدم توضيحات إضافية بشأن عملية التفاوض مع ​أوكرانيا​”، وأردف: “صياغة ​كييف​ لمقترحاتها بشكل ملموس على الورق في مفاوضات ​اسطنبول​ عمل إيجابي”.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، على أن “​القرم​ جزء من روسيا ودستورنا يمنع بحث مصير المناطق الروسية مع أي أحد”.