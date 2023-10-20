موسكو تكشف عن اتصالات مع حماس لإطلاق سراح رهائن

قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إن روسيا تجري اتصالات مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين أسرتهم الحركة الفلسطينية خلال هجومها على إسرائيل وتحتجزهم حاليا في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة إزفستيا عن فيكتوروف قوله “بالطبع، لدينا اتصالات مع ممثلي حماس، وقبل كل شيء تهدف هذه الاتصالات إلى إنقاذ الرهائن من الأماكن التي هم فيها الآن، والذين أسرهم مسلحو حماس في اليوم الأول من الهجوم الإرهابي، وهذا للصراحة، على مدنيين إسرائيليين”.

في السياق، اعتبر الكرملين الجمعة أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي شبه فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “غير مقبولة”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الوقت الحالي ربما يمثل لحظة خطيرة على الأجندة الدولية، وإن التهديد الذي يواجه المواطنين الروس سيزداد بشكل كبير بمجرد أن تبدأ إسرائيل عمليتها البرية المتوقعة في غزة.

ورفض بيسكوف الكشف عمن سيمثل روسيا في قمة السلام في القاهرة غدا السبت وأحال السؤال إلى وزارة الخارجية.