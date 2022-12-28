موسكو تكشف عن محادثات جمعت وزراء دفاع "روسيا وتركيا وسوريا"

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا أجروا محادثات في موسكو (الأربعاء 28-12-2022).

ووفقا لبيان الوزارة: “في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية السورية وتركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا”.

كما أشارت إلى أنه “بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في المنطقة ككل”.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت في وقت سابق أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في تصريحات له منتصف الشهر الحالي إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا، لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.

وأضاف أردوغان: “أولاً أجهزة مخابراتنا ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية (الدول الثلاث) يمكنهم الاجتماع. بعد اجتماعاتهم، ربما نجتمع نحن كزعماء. عرضت الأمر على السيد بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه”.