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موسكو تمدد القيود على السحب النقدي بالعملات الأجنبية

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2022 9:54 مساءً
الروبل الروسي والدولار الأمريكي

الروبل الروسي والدولار الأمريكي

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قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا الجمعة إن البنك سيمدد القيود المفروضة على السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس الذين لديهم أرصدة ضخمة بالدولار في حساباتهم المصرفية.

وقيدت روسيا السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس ليكون عشرة آلاف دولار في مارس آذار ردا على الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تصدير الأوراق النقدية إلى روسيا وذلك في وقت كانت فيه العملة الروسية تشهد تقلبات وكان الروس يهرعون لحيازة العملات الصعبة.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي إن البنك “سيكون مضطرا لتمديد هذه القيود” قبل أن ينتهي العمل بها في سبتمبر أيلول.

وأضافت “ما زال الحظر على استيراد الأوراق المالية الأجنبية إلى روسيا قائما”.

على صعيد آخر، قالت نابيولينا  إن روسيا لن تورد النفط للدول التي قررت فرض سقف لأسعار الشحنات الروسية.

وأضافت نابيولينا في إفادة صحفية أن اقتراح دول مجموعة السبع، والذي يهدف إلى تقويض عوائد الطاقة الروسية في محاولة لتقليص خيارات موسكو فيما يتعلق بتمويل حملتها العسكرية في أوكرانيا، سيؤثر أيضا على أسعار النفط العالمية.

وقالت نابيولينا “على حد علمي، لن نورد النفط لتلك الدول التي ستفرض مثل هذا السقف، وسيتم إعادة توجيه نفطنا ومنتجاتنا النفطية إلى البلدان المستعدة للتعاون معنا”.

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