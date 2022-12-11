ديمتري مدفيديف: موسكو تكثف إنتاج "أقوى وسائل التدمير"

من جديد شبح الحرب النووية يطارد العالم، ورغم التصريحات الروسية عن ابتعادها الكامل عن السلاح النووي، ليعود الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن ديمتري مدفيديف، ليؤكد الأحد، أن بلاده تكثف إنتاج “أقوى وسائل التدمير”، ملوحاً باستخدامها ضد الغرب.

وقال مدفيديف: “عدونا ليس متواجداً في الخنادق فقط في محافظة كييف في مالوروسيا (وهو كيان إقليمي إداري في الإمبراطورية الروسية السابقة).. إنه موجود أيضاً في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وغيرها”.

وتابع في منشور نشره صباح اليوم الاحد 11\12\2022 على حسابه في تطبيق تليغرام: “لهذا السبب نقوم بتكثيف إنتاج أقوى وسائل التدمير، بما في ذلك تلك القائمة على مبادئ جديدة”.

ولم يوضح المسؤول الروسي تلك المبادئ الجديدة، لكنها تشير على ما يبدو إلى الأجيال الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتفتخر موسكو بتطويرها بنشاط في السنوات الأخيرة.

وأثارت الانتكاسات العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة مخاوف من أن تفكر موسكو في استخدام ترسانتها النووية لتغيير الوضع الميداني.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد هذا الأسبوع أن السلاح النووي “وسيلة دفاع” الغاية منها توجيه “ضربة انتقامية” في حال استُهدفت بلاده بهذا النوع من الأسلحة.

كما أثار الجمعة احتمال أن تعدّل روسيا عقيدتها العسكرية من خلال تبني مبدأ توجيه ضربة وقائية لنزع سلاح العدو.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأحد إن أي محادثات سلام في أوكرانيا يجب ألا تكون مجرد ستار لإعادة روسيا تسليح نفسها، مضيفاً أنه لم ير أي مؤشرات على أن موسكو ستدخل في مفاوضات بنوايا حسنة.

وأضاف كليفرلي أن بريطانيا تريد أن ترى محادثات سلام تجري “في أسرع وقت”، إلا أنه كرر القول إن أوكرانيا هي التي يجب أن تحدد المعايير لأي مفاوضات تجرى.

وقال في حديث مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية: “أي مفاوضات تحتاج لأن تكون حقيقية، تحتاج لأن تكون ذات معنى لا يمكن أن تكون ستاراً فحسب لإعادة تسلح روسي والمزيد من تجنيد القوات”.

وتابع: “لا أرى حقاً أي مؤشرات من الجانب الروسي تمنحني ثقة في أن فلاديمير بوتين سيدخل تلك المحادثات بنية طيبة. أسلوب التصريحات بشكل عام لا يزال صدامياً للغاية”.