الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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موسكو تنتقد تصريحات لماكرون: بلا قيمة!

منذ 45 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

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انتقدت موسكو اليوم الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادا لاذعا لتصريحه برغبته في أن يشهد هزيمة روسيا قائلة إنها ما زالت تتذكر مصير نابليون بونابارت.

كما اتهمت دبلوماسية ماكرون مع الكرملين بأنها قائمة على الرياء.

وقال ماكرون لصحيفة لو جورنال دو ديمانش إن فرنسا تريد أن تلحق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا لكنها لم ترغب قط في “سحقها”.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “بالنسبة للفظة ‘قط‘: لم تبدأ فرنسا بماكرون ورفات نابليون الموقرة على مستوى الدولة راقدة في قلب باريس. وعلى فرنسا وروسيا أن تدركا”.

وتابعت: “بشكل عام، ماكرون بلا قيمة” مضيفة أن تعليقاته أظهرت أن الغرب أجرى مباحثات حول تغيير النظام في روسيا فيما دأب ماكرون على السعي إلى عقد اجتماعات مع القيادة الروسية.

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