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موسكو تندد باتهام بيلوسي لبوتين بتنظيم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة

منذ 42 دقيقة
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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أدانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اتهام رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتورط في تنظيم المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة، واصفة ذلك بأنه “إهانة للأمريكيين والديمقراطية”.

وكتبت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “لا يمكن اعتبار هذا التصريح سوى أنه إهانة للأمريكيين والديمقراطية”.

وتحولت عدد من الجامعات الأمريكية خلال الأيام الأخيرة إلى ساحات للاحتجاج على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والمساعدات الأمريكية لتل أبيب، ولاسيما بعد موافقة الولايات المتحدة على حزمة جديدة من المساعدات لإسرائيل.

وكانت بيلوسي قد اتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا بالوقوف وراء هذه المظاهرات.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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