موسكو تُحذر الغرب من عواقب تحديد سقف لسعر الغاز الروسيّ

اعتبر السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، أنّ مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف سعر الغاز الروسي تتناقض مع قواعد السوق وستؤدي إلى تدهورها.

السفير قال: “قد تكون هناك أفكار مجنونة مختلفة في هذا المجال، فهذه بالتأكيد إجراءات لا يمكن اعتبارها أفكارًا سوقية. هذه هي أدوات مضادة للسوق. في رأيي سيؤدي كل ذلك إلى عواقب سيئة مثل تدهور الأسواق ورفض وانتهاك للقانون الدولي”.

كما أضاف أن مثل هذه المبادرات وبحثها “تزعزع استقرار الأسواق وترفع مستوى الغموض، ويمكن القول إنّ الحديث يدور عن حجم كبير من القرارات السياسية التي تؤثر على العملية الاقتصادية”، وتساءل: “هل يمكن الموافقة على ذلك”؟

هذا واقترحت التشيك التي تترأس حاليًا مجلس الاتحاد الأوروبي، خفض السقف المحتمل لسعر الغاز الروسي من 275 يورو لكل ميغاواط ساعة إلى 188 يورو لكل ميغاواط ساعة. فيما يبحث وزراء طاقة بلدان الاتحاد الأوروبي مسألة تحديد سقف لسعر الغاز الطبيعي الروسي.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد علّق سابقًا على فكرة الدول الأوروبيّة للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، قائلًا إنّ موسكو لن تصدّر أي شيء إلى الخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الوطنية.