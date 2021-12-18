موسكو: روسيا ستصبح في وضع التهديد المضاد إن رفض الناتو مقترحاتها الأمنية

أكد ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستدخل مرحلة التهديد المضاد إن رفض “الناتو” مقترحاتها الأمنية، مطالبا بعدم سؤال روسيا إن نشرت أسلحتها أمام زحف الناتو.

وقال عبر قناة يوتيوب “سولوفيوف لايف”: “نوضح فقط أننا مستعدون للحديث عن ترجمة السيناريو العسكري أو السيناريو العسكري التقني لعملية سياسية تضمن الأمن العسكري لجميع الدول في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأوروأطلسي والفضاء الأوروآسيوي”.

وأضاف: “سننتقل أيضا إلى هذا النمط من التهديدات المضادة، ولكن بعد ذلك سيكون قد فات الأوان لسؤالنا لماذا اتخذنا مثل هذه القرارات، ولماذا نشرنا مثل هذه الأنظمة؟”.

وأشار إلى أن “روسيا تتوقع أن الناتو لن يكون قادرا على التذرّع بالضمانات الأمنية”.

وتابع: “لقد وصلنا اليوم إلى لحظة الحقيقة في علاقاتنا مع “الناتو”، عندما يكون من الضروري البتّ من حيث المبدأ.. لقد اتخذنا هذه الخطوة وانطلقنا من حقيقة أنه لن يتسنى بعد الآن تجاهلها بطريقة أو بأخرى”.

وختم بالقول: “حانت لحظة الحقيقة في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، ومقترحات موسكو تهدف إلى الابتعاد عن الخط الخطير.. سوف نسعى باستمرار لبناء الأمن الأوروبي وفقا للمبادئ التي صاغتها موسكو”.