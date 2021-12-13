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موسكو: طهران وواشنطن ترغبان بالعودة للاتفاق النووي بالرغم من الخلافات بينهما

13 - ديسمبر - 2021

مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، الاثنين، إن إيران والولايات المتحدة وبالرغم من خلافاتهما، تسعيان بجدية لإحياء “الصفقة النووية”.

وفي تصريحات لقناة “روسيا 24” أعرب الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده بأن إيران والولايات المتحدة، على الرغم من الخلافات الراهنة في مواقفهما، لا تخوضان “لعبة”، بل تسعيان بجدية إلى إعادة تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج طهران النووي.

وذكر أوليانوف أن موضوع أجهزة الطرد المركزي يبقى موضوعا “ساخنا” في المفاوضات الجارية في فيينا حول إحياء الصفقة النووية. وأوضح أن هناك ثلاثة خيارات ممكنة لحل هذه المسألة، هي نقلها إلى الخارج، أو تفكيكها، أو تركها في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد المندوب الدائم الروسي وجود تقدم في المفاوضات، على الرغم من أن هذه العملية لا تجري بوتيرة سريعة.

وفي وقت سابق قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي إن احتمال توصل الطرفين إلى اتفاق حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (التي انسحبت منها الولايات المتحدة عام 2018، وردت إيران على هذه الخطوة بالتراجع التدريجي عن التزاماتها) ارتفع، وهناك أدلة على إمكانية إحراز تقدم في مفاوضات فينا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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