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موسكو: غير مستعجلين للاعتراف بسلطة "طالبان"

29 - أكتوبر - 2021
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تستعجل في الاعتراف بسلطة “طالبان” في أفغانستان.

لكنه أكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة على ضرورة إبداء الواقعية عند التعامل مع الملف الأفغاني.

وقال نيبينزيا “لا أحد على عجلة من أمره في الاعتراف بهم.. أما فيما يخص روسيا، فطالبان مدرجة لدينا في قائمة العقوبات”.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن مسألة الاعتراف بسلطة “طالبان” ستكون مطروحة بعد تأكد المجتمع الدولي من أن الحركة تفي بوعودها.

وشدد نيبينزيا في الوقت ذاته على أنه “يجب أن نكون واقعيين” في مسألة تحديد الطرف الذي يسيطر على السلطة في أفغانستان، مشيرا إلى أن كل الجهات مهتمة باستقرار الأوضاع في هذه البلاد.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 أكتوبر أن القرار حول رفع اسم حركة “طالبان” من قائمة التنظيمات الإرهابية يعود للأمم المتحدة، لكنه اعتبر أن الأمور تتجه نحو ذلك.

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