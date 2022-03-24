موسكو: قرار بولندا بطرد دبلوماسيين روس تصعيد خطير

اتهمت روسيا بولندا الخميس بالقيام “بتصعيد خطير في المنطقة” عقب إعلان وارسو عن طرد 45 دبلوماسيا روسيا تتهمهم بالتجسس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن “وارسو قامت بتصعيد خطير في المنطقة لا ينطلق من مصالحها القومية بل ضمن إطار تعليمات حلف شمال الأطلسي القائمة صراحة على كراهية روسيا والتي أصبحت في مرتبة السياسات الرسمية”.

وكان وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي، قد أعلن الأربعاء، عزم بلاده على طرد 45 ممن قال إنهم “جواسيس روس ينتحلون صفة دبلوماسيين”.

وكتب المسؤول البولندي على “تويتر”: “بطريقة متسقة وحازمة تماما، نفكك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا”.

وأكد السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندريف، لصحفيين عند خروجه من مقر وزارة الخارجية البولندية، خبر الطرد.

رد روسيا

من جانبه، قال السفير الروسي لدى وارسو إنه يتعين على الدبلوماسيين الروس مغادرة بولندا خلال 5 أيام كحد أقصى، ولا أساس للاتهامات الموجهة إليهم.

ومع استمرار عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ29 على التوالي، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الهجوم الروسي على أوكرانيا “متعثر رغم كل الدمار الذي يتسبب به يوماً بعد يوم”، داعياً موسكو إلى وقف القتال “حالاً”.

وأضاف شولتس أمام مجلس النواب الألماني الأربعاء أن “الحقيقة هي أن الحرب تدمّر أوكرانيا لكن (فلاديمير) بوتين بشنه الحرب، يدمر مستقبل روسيا”، مؤكداً أن كييف يمكن أن “تعتمد على مساعدة” ألمانيا، وفق فرانس برس.