موسكو: قوات أوكرانية تسعى لاختراق الخطوط الروسية الجنوبية

أعلن مسؤول عينته روسيا في أجزاء تسيطر عليها في زابوريجيا أن قوات أوكرانية تحاول اختراق الخطوط الروسية في الأجزاء الغربية من منطقة دونيتسك التي يواصل مقاتلون أوكرانيون كسب موطئ قدم فيها شرقي بلدة ستارومايورسك.

وقال فلاديمير روجوف إن قتالا عنيفا اندلع جنوبي بلدة فيليكا نوفوسيلكا بمنطقة دونيتسك، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه قوات أوكرانية اختراق الخطوط الروسية للتقدم إلى الساحل على بحر آزوف.

وأضاف “تمكن العدو من الدخول وكسب موطئ قدم في الجزء الشمالي من أوروزخين بعد أسبوعين من أعنف المعارك وأكثرها دموية من أجل السيطرة على هذا التجمع السكني”، في إشارة إلى الجزء نفسه من خط المواجهة.

وقال إن القوات الروسية ما زالت تسيطر على الجزء الجنوبي من أوروزخين، مضيفا أن القوات الأوكرانية تسعى للسيطرة على بلدة ستاروملينيفكا التي تقع في أقصى الجنوب.

أطلقت أوكرانيا هجوما مضادا في يونيو حزيران في محاولة لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي احتلتها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.

وتمكنت كييف من استعادت عدة قرى في جنوب البلاد وبعض الأراضي في محيط مدينة باخموت المدمرة في الشرق، لكنها لم تحقق حتى الآن مكاسب كبيرة في مواجهة القوات الروسية الجيدة التأهيل.

وتقول موسكو إن الهجوم المضاد الأوكراني يبوء بالفشل.