موسكو : لا أمل باتفاقات حالياً مع كييف

مع ترقب الشرق الأوكراني هجمات روسية واسعة النطاق خلال الساعات والأيام المقبلة، استبعد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، حصول أي توافق مع كييف في الوقت الحالي.

وأكد أنه لا يرى آفاقا لأي اتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي، بحسب ما نقلت وكالة تاس اليوم الثلاثاء.

كما أوضح أن الأمم المتحدة قدمت اقتراحا من أجل عقد اجتماع بين الجانبين لبحث القضايا الإنسانية من قبل، وإيجاد صيغة مناسبة للتسوية وتقريب مواقف الطرفين، لكنه أضاف أنه لا يرى حاليا آفاق لأي اتفاقيات بين البلدين.

أتت تلك اتصريحات بعد أن أوضح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث خلال إحاطة صحفية بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أمس أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين القوات الأوكرانية والروسية لا يلوح في الأفق في الوقت الحالي، لكنه قد يكون ممكنا في غضون أسبوعين.

كما أضاف أنه سيسافر إلى تركيا هذا الأسبوع لإجراء مناقشات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين بشأن احتمالات استضافة محادثات إنسانية بين موكسو وكييف.

إلى ذلك، قال إن مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة يخططون لإرسال قافلة إنسانية في اليومين المقبلين إلى منطقة دونيتسك الشرقية، وإرسال المساعدات من هناك إلى منطقة لوجانسك.

يذكر أن كييف كانت أعلنت أن موسكو أطلقت خلال الساعات الماضية المرحلة الثانية من العملية العسكرية في الشرق الأوكراني، لاسيما في اقليم دونباس، متوقعة معارك شرسة.

فيما لا تزال مدينة ماريوبل جنوب البلاد أيضا محاصرة منذ أسابيع من قبل القوات الروسية.

تأتي تلك التطورات الميدانية، فيما لا يزال مصير المفاوضات غامضاً بين البلدين، بعد فشل جلسات عقدت في السابق بشكل مباشر وعبر الانترنت أيضا من التوصل لحل ينهي الننزاع بين الجانبين.