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موسكو: لم يكن أمامنا خيار سوى إلغاء المحادثات مع الولايات المتحدة

منذ 48 دقيقة
علم روسيا واميركا

علم روسيا واميركا

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ذكرت وكالات أنباء روسية حكومية أن موسكو قالت الثلاثاء إنه لم يكن أمامها “خيار آخر” سوى إلغاء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن عمليات التفتيش بموجب معاهدة “نيو ستارت” للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف إن واشنطن كانت تريد مناقشة استئناف عمليات التفتيش بينما كانت موسكو لديها أولويات أخرى.

ولعب الوضع في أوكرانيا أيضا دورا في قرار روسيا الذي جاء في اللحظة الأخيرة بإلغاء اجتماع اللجنة الثنائية، الذي كان من المقرر أن يبدأ في القاهرة الثلاثاء.

ونقلت وكالات الأنباء عن ريابكوف القول إنه من غير المرجح عقد أي اجتماع بين الجانبين هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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