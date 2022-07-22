الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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موسكو: لن نرسل نفطاً للبلدان التي تفرض سقفاً لسعر الشحنات الروسية

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي

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قالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي الجمعة إن روسيا لن تورد النفط للدول التي قررت فرض سقف لأسعار الشحنات الروسية.

وأضافت نابيولينا في إفادة صحفية أن اقتراح دول مجموعة السبع، والذي يهدف إلى تقويض عوائد الطاقة الروسية في محاولة لتقليص خيارات موسكو فيما يتعلق بتمويل حملتها العسكرية في أوكرانيا، سيؤثر أيضا على أسعار النفط العالمية.

وقالت نابيولينا “على حد علمي، لن نورد النفط لتلك الدول التي ستفرض مثل هذا السقف، وسيتم إعادة توجيه نفطنا ومنتجاتنا النفطية إلى البلدان المستعدة للتعاون معنا”.

ويمكن لمقترح فرض سقف عالمي لسعر النفط الروسي، والذي كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أول من طرحته الشهر الماضي، أن يقلص السعر إلى النصف. لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي أو نطاق السعر.

    المصدر :
  • رويترز

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