موسكو: نداء البابا بشأن الحرب في أوكرانيا موجه للغرب

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن روسيا وصفت دعوة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس لكييف لإجراء محادثات مع موسكو لإنهاء الحرب بأنها طلب موجه لحلفاء أوكرانيا الغربيين للتخلي عن طموحهم في هزيمة روسيا والاعتراف بخطئهم فيما يتعلق بهذه الحرب.

وقال البابا فرنسيس إن أوكرانيا يجب أن تتحلى بما أسماها شجاعة “الراية البيضاء” وأن تتفاوض على إنهاء الحرب التي بدأت بغزو روسي واسع النطاق قبل عامين وأودت بحياة عشرات الآلاف.

ونقلت وكالة (أنسا) عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها “من وجهة نظري فإن البابا يطلب من الغرب أن ينحي طموحاته جانبا ويعترف بأنه كان مخطئا”.

وأضافت زاخاروفا أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لتحقيق طموحاته في إضعاف موسكو.

وتابعت أن روسيا لم تعرقل المفاوضات قط، مضيفة أن الوضع في أوكرانيا “وصل إلى طريق مسدود”.

ورفضت أوكرانيا أمس الأحد دعوة البابا فرنسيس للتفاوض مع روسيا على إنهاء الحرب، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن البابا يشارك في “وساطة افتراضية” بينما قال وزير الخارجية إن كييف لن تستسلم أبدا.