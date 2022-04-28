موسكو: ندرس اقتراحات غوتيريش بشأن أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تدرس بعناية مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أوكرانيا.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن “الأمين العام للأمم المتحدة طرح عددا من الأفكار التي يتم الآن دراستها بعناية”، بحسب وكالة “تاس” الروسية.

كما أضافت أن مقترحات غوتيريش ضمت “تشكيل مجموعة ثلاثية تتكون من روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا من أجل تبادل المعلومات وضمان تشغيل الممرات الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار موسكو أمس، قد حثها على التعاون مع الصليب الأحمر من أجل إجلاء المدنيين المحاصرين في بعض المدن والمناطق الأوكرانية.

كما دعا السلطات الروسية للتعاون مع الجنائية الدولية بشأن وقوع جرائم حرب محتملة على الأراضي الأوكرانية، بحسب ما أفادت فرانس برس.

ومن المتوقع أن يتوجه غوتيريش خلال أول زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، إلى بوتشا أيضاً، على أن يلتقي لاحقا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

انتقادات حادة من كييف

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان وصل أوكرانيا، عقب زيارة، الثلاثاء، لموسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل بحث الصراع بين البلدين، والدفع نحو التهدئة، وإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول على وجه التحديد.

فيما وجهت الرئاسة الأوكرانية انتقادات حادة له، بسبب جدول تلك الزيارة التي كانت من المفترض أن تبدأ بكييف، وفق زيلينسكي، الذي قال خلال أحد خطاباته المصورة، تعليقا على زيارة المسؤول الأممي، “لا أرى جثثا في شوارع موسكو”، في إشارة إلى الدمار والموت الذي أصاب العاصمة الأوكرانية، بما يتطلب رسالة دعم قوية من الأمم المتحدة، تتجسد بزيارتها أولا.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في محيط كييف (فرانس برس)

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في محيط كييف (فرانس برس)

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، دانت الأمم المتحدة القتال والصراع، فيما اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد، ضد موسكو، التي فرضت عليها آلاف العقوبات.