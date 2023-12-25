موسكو وكييف تتبادلان القصف.. والجيش الأوكراني يُدمّر 28 مسيّرة

أعلن مسؤولون أوكرانيون أنّ الهجمات الروسية على منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين أمس الأحد، في حين قال مسؤولون روس في بلدة هورليفكا في شرق أوكرانيا إن شخصًا قتل نتيجة قصف أوكراني.

فيما كشف الجيش الأوكراني اليوم الإثنين، أن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة وصاروخين على أوكرانيا خلال الليل استهدف معظمها جنوب البلاد، وأن الدفاعات الجوية دمرت الصاروخين و28 مسيرة.

هذا وتخلت القوات الروسية عن مدينة خيرسون، المركز الإداري لمنطقة خيرسون على نهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا، والضفة الغربية للنهر منذ أكثر من عام، لكنها منذ ذلك الحين تقصف العديد من المناطق هناك على نحو مستمر من مواقعها على الضفة الشرقية للنهر.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الوفيات في خيرسون حدثت نتيجة قصف روسي متواصل للمدينة والمنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الشرطة المحلية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في قصف لمبنى سكني ومنزل في مدينة خيرسون.

وأشار أولكسندر تولوكونيكوف، رئيس المكتب الصحافي للإدارة العسكرية الإقليمية لخيرسون، لهيئة الإذاعة العامة الأوكرانية، إلى أن إمدادات الغاز والمياه انقطعت جزئيًا بسبب الهجمات، التي أصابت أيضًا منشأة طبية، وأضاف: “تحطمت النوافذ ولحقت أضرار بالمبنى”.

فيما أفاد مسؤول عينته روسيا بأنه على بعد نحو 600 كيلومتر شمال شرقي خيرسون في بلدة هورليفكا، في مناطق خاضغة للسيطرة الروسية في منطقة دونيتسك الأوكرانية، دمر القصف الأوكراني مركزًا للتسوق وعدة مبان أخرى.

وقال رئيس بلدية هورليفكا المعين من قبل روسيا عبر تطبيق تيلغرام إن الهجمات أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير الروسية والأوكرانية.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني اليوم الإثنين، أن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة وصاروخين على أوكرانيا خلال الليل استهدف معظمها جنوب البلاد، وأن الدفاعات الجوية دمرت الصاروخين و28 مسيرة.

وقال سلاح الجو عبر تيلغرام: “دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 28 مسيرة من طراز شاهد في مناطق أوديسا وخيرسون وميكولايف ودونيتسك وكيروفوهراد وخميلنيتسكي”.

وبينما تنفي موسكو وكييف استهداف المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، فقد نفذ الجانبان العديد من الضربات على البنية التحتية لبعضهما البعض والتي تعتبر بالغة الأهمية لجيوشهما.