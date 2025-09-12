موسكو ومينسك تطلقان مناورات "زاباد 2025" العسكرية المشتركة

قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا وروسيا البيضاء بدأتا اليوم الجمعة مناورات عسكرية مشتركة كبرى ستشمل تدريبات في كلا البلدين وفي بحري البلطيق وبارنتس.

وتجري مناورات “زاباد 2025” وهي استعراض للقوة من قبل روسيا وحليفتها المقربة في لحظة تشهد توترا استثنائيا في الحرب الروسية الأوكرانية، بعد يومين من إسقاط بولندا لطائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية فوق مجالها الجوي.

كان من المقرر إجراء التدريبات قبل واقعة الطائرات المسيرة بوقت طويل.

وقالت وزارة الدفاع على تطبيق تيليجرام “تتمثل أهداف المناورات في تحسين مهارات القادة والأفراد ومستوى التعاون والتدريب الميداني لتجمعات القوات الإقليمية وقوات التحالف”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الخميس إن المناورات، بما في ذلك بالقرب من الحدود البولندية، ليست موجهة ضد أي دولة أخرى.