الثلاثاء 10 شوال 1446 ﻫ - 8 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موسكو وواشنطن ستعقدان جولة جديدة من المشاورات في إسطنبول خلال أيام

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2025 5:54 مساءً
علم تركيا

علم تركيا

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الخارجية الروسية أن جولة جديدة من المشاورات بين موسكو وواشنطن ستعقد في إسطنبول في غضون أيام.

وسيرأس الوفد الروسي ألكسندر دارتشيف الذي عُين حديثا سفيرا لموسكو لدى الولايات المتحدة، في حين تقود الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر.

ونقلت تاس عن وزارة الخارجية القول إن الوفدين سيتألفان من شخصيات دبلوماسية فقط وستركز المحادثات على تطبيع عمليات البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين.

وتعتبر هذه المحادثات هي الجولة الثالثة التي يعقدها مسؤولون روس وأميركيون في أقل من شهر، بعدما استضافت الرياض جولة أولى بين الطرفين في 18 فبراير/شباط، واستضافت اسطنبول الجولة الثانيه في 27 فبراير/شباط.

وقالت وكالة الأنباء “ريا نوفستي” الروسية الرسمية إن المحادثات التي جرت في مقر إقامة القنصل العام الأميركي في اسطنبول استمرت نحو ست ساعات ونصف، وأشارت إلى أن الوفد الروسي غادر على متن حافلة صغيرة من دون الإدلاء بأي تصريحات للصحافة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
زيلينسكي: أسر جنديين صينيين يقاتلان لصالح روسيا في أوكرانيا
الرئيس الأمريكي ترامب يدلي بتصريحات حول التعريفات الجمركية في البيت الأبيض. رويترز
مصر والمغرب والبرازيل ضمن أسواق قد تستفيد من الرسوم الأمريكية
النفط
النفط قرب أدنى مستوى في 4 سنوات مع تأهب الصين للحرب التجارية

الأكثر قراءة

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي يضيف اختصاصاً طبّياً جديداً.. ماذا في التفاصيل؟
مطار رفيق الحريري الدولي
فيديو.. اشكال كبير وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي
مدرسة الأمير شكيب ارسلان الرسمية في بيروت
تحديد عطلة المدارس في الجمعة العظيمة والفصح