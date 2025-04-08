موسكو وواشنطن ستعقدان جولة جديدة من المشاورات في إسطنبول خلال أيام

ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة الخارجية الروسية أن جولة جديدة من المشاورات بين موسكو وواشنطن ستعقد في إسطنبول في غضون أيام.

وسيرأس الوفد الروسي ألكسندر دارتشيف الذي عُين حديثا سفيرا لموسكو لدى الولايات المتحدة، في حين تقود الوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر.

ونقلت تاس عن وزارة الخارجية القول إن الوفدين سيتألفان من شخصيات دبلوماسية فقط وستركز المحادثات على تطبيع عمليات البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين.

وتعتبر هذه المحادثات هي الجولة الثالثة التي يعقدها مسؤولون روس وأميركيون في أقل من شهر، بعدما استضافت الرياض جولة أولى بين الطرفين في 18 فبراير/شباط، واستضافت اسطنبول الجولة الثانيه في 27 فبراير/شباط.

وقالت وكالة الأنباء “ريا نوفستي” الروسية الرسمية إن المحادثات التي جرت في مقر إقامة القنصل العام الأميركي في اسطنبول استمرت نحو ست ساعات ونصف، وأشارت إلى أن الوفد الروسي غادر على متن حافلة صغيرة من دون الإدلاء بأي تصريحات للصحافة.