موسم قطف الزيتون بالضفة المحتلة يشهد أعلى مستوى من الأضرار.. إليكم التفاصيل

شن مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في حين وثق مكتب أممي تسجيل 60 هجوما نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر للجزيرة، فإن عشرات المستوطنين تسللوا من مستوطنة سوسيا إلى القرية، وألقوا الحجارة على مساكنها قبل تصدي السكان لهم، موضحا أن المستوطنين انسحبوا نحو المستوطنة، في حين اقتحمت شرطة الاحتلال القرية عقب الهجوم.

كما أقدم مستوطن على طرد مسن فلسطيني من أرضه ومنعه من قطف ثمار الزيتون بعدما اقتحمها مع قطعان من الماشية التي تتسبب في تخريب الأرض الزراعية بمنطقة مسافر يطا في الخليل بالضفة الغربية.

وقد وثقت منصات فلسطينية حرق مستوطنين مركبات لفلسطينيين بمنطقة اللدائن بين قريتي كفر قدوم (شرق قلقيلية) وبيت ليد (شرق طولكرم)، في ظل محاولات الأهالي صد الهجوم.

وقد أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تسجيله 60 هجوما نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح المكتب الأممي أن موسم قطف الزيتون في الضفة المحتلة هذا العام شهد أعلى مستوى من الأضرار، لافتا إلى أن هجمات المستوطنين على مزارعي الزيتون أسفرت عن إصابة 17 فلسطينيا.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.​​​​​​​