موظفون بالاتحاد الأوروبي يحتجون على حرب إسرائيل في غزة

نظم أكثر من 100 موظف في مؤسسات بالاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجا الأربعاء على حرب إسرائيل في قطاع غزة.

وضع المحتجون ثلاثة أغطية قماشية بيضاء ملفوفة وملطخة ببقع حمراء في الساحة المواجهة للمكتب الرئيسي للمفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية.

وكتُبت كلمات “القانون الدولي” و”اتفاقيات الاتحاد الأوروبي” و”اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” على الثلاث “جثث”، وذلك احتجاجا على طريقة رد إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وقال مانوس كارلايل الموظف بالمفوضية الأوروبية لرويترز “نحتشد هنا في تجمع سلمي للدفاع عن هذه الحقوق والمبادئ والقيم التي بُنيت المؤسسات الأوروبية عليها”.

وأضاف “وعن أسباب عملنا هنا وحبنا للعمل هنا. وعن قيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحرية هذه على وجه الخصوص”.

وقالت المحتجة سيمونا بالوجوفا التي تعمل في اللجنة الأوروبية للأقاليم إن الاحتجاج يجب ألا يُنظر إليه على أنه بيان سياسي.

وأضافت “فكرة هذا الاحتجاج هو أننا محايدون”. وتابعت “احتجاجنا ليس سياسيا، نحن ندافع عن قيم الاتحاد الأوروبي فحسب”.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن هجوم إسرائيل أسفر عن مقتل ما يزيد على 34800 فلسطيني خلال سبعة أشهر من الحرب في القطاع.

وبدأت الحرب في غزة حينما شنت حماس هجوما مباغتا في السابع من أكتوبر\تشرين الأول على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 252 رهينة منهم 128 لا يزالون رهن الاحتجاز في غزة و36 أُعلنت وفاتهم.

ولم تعلق المفوضية الأوروبية على الاحتجاج.