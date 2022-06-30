موعد توقيع السويد وفنلندا لبروتوكول الانضمام إلى الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن السويد وفنلندا ستوقعان يوم الثلاثاء على بروتوكول الانضمام الخاص بالحلف حتى ينضم البلدان رسميا إلى التحالف العسكري.

ويتعين بعد ذلك أن تصدق البرلمانات الثلاثين لأعضاء الحلف على بروتوكول الانضمام للسماح للبلدين بأن يصبحا جزءا من الحلف والاستفادة من بند الدفاع الجماعي الخاص به

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن “تركيا المقربة من روسيا بشأن العديد من القضايا الرئيسية قد حصلت على بعض التنازلات للموافقة على انضمام البلدان للناتو”.

وفي منتصف مايو، اعترضت تركيا على طلبي السويد وفنلندا لعضوية الناتو، بسبب ما وصفته بـ”دعمهما لمسلحين أكراد وآخرين تعتبرهم إرهابيين إضافة لحظر الدولتين صادرات الأسلحة لتركيا وعدم تنفيذهما لطلبات تسليم مطلوبين”، وفقا لـ”رويترز”.

وبعد مفاوضات استمرت ساعات بين زعماء من تركيا والسويد وفنلندا ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي في مدريد، الثلاثاء، وقعت الدول الثلاث اتفاقا “من أجل رفع أنقرة لمعارضتها للأمر”، بينما تعهدت الدولتان المرشحتان بـ”عدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية”، وفقا لرويترز.

وقال وزير العدل التركي، بكر بوزداج، الأربعاء، إن بلاده ستجدد طلبات كانت قدمتها للسويد وفنلندا لتسليم أفراد تعتبرهم إرهابيين بعد أن توصلت الدولتان لاتفاق بشأن سعيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة أنباء الرسمية التركية “الأناضول” عن بوزداج قوله “ملفات عن ستة أفراد من حزب العمال الكردستاني وستة أفراد من شبكة غولن لا تزال رهن الانتظار في فنلندا وملفات تتعلق بعشرة أعضاء في شبكة غولن و11 في حزب العمال الكردستاني قيد الانتظار في السويد، سنراسل الدولتين بشأن تسليمهم بعد الاتفاق ونذكرهم”.

ونص الاتفاق الموقع، الثلاثاء، على أن الأطراف الثلاثة سيشكلون آلية عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وأضاف أن فنلندا والسويد سوف “تتخذان كل الخطوات اللازمة لتشديد التشريعات المحلية لديهما بشأن ذلك”، وفقا لفرانس برس.