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"موعد مبدئي" للانتخابات الرئاسية المبكرة بكوريا الجنوبية

منذ ساعتين
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الاثنين أن حكومة كوريا الجنوبية قررت مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الثالث من يونيو حزيران، بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

ونقلت يونهاب عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته قوله إن مجلس الوزراء سيتخذ القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع يعقد غدا الثلاثاء حيث يتعين عليه الموافقة على عطلة رسمية لهذه المناسبة.

وينص القانون على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما في حال وفاة الرئيس الحالي أو عزله من منصبه.

وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات إن موعد الثالث من يونيو حزيران المذكور في التقارير الإعلامية ليس نهائيا ولن يصبح رسميا إلا بعد أن يعلنه هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس.

    المصدر :
  • رويترز

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