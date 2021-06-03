موقع أمريكي يكشف تفاصيل جديدة حول مباحثات إعادة اعمار غزة.. ودور مصر

كشف موقع أمريكي، الاربعاء،، تفاصيل الحملة التي تقودها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال موقع “أكسيوس”، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك الولايات المتحدة بقيادة “جو بايدن” على ضرورة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، إلا أن إسرائيل ترفض السماح بإعادة الاعمار دون إحراز تقدم في قضية تسليم جثث الجنود الإسرائيليين، وإطلاق صراحهم من غزة.

وأضاف، أن مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، يحاول بدء عملية تشمل إحراز تقدم في بالتوازي من أجل تليين الموقف الإسرائيلي.

وتابع: “تريد كل من مصر والولايات المتحدة مشاركة السلطة الفلسطينية في جهود إعادة إعمار غزة، لكن حماس ترفض هذه الفكرة وتريد تشكيل هيئة غير حكومية للتعامل مع إعادة الإعمار”.

وأكد، أن صعوبة تحقيق إعادة الاعمار في قطاع غزة، يأتي مع عدم يقين الوضع السياسي في الداخل الإسرائيلي.

ونقل، “لدينا فرصة استراتيجية. قال لنا المصريون انهم يريدون تحويل غزة الى دبي على شاطئ البحر المتوسط “.

وختم الموقع الأمريكي تقريره، بالتأكيد على، إن إعادة إعمار غزة يمنح مصر فرصا دبلوماسية واقتصادية.

ويقول مسؤولون إسرائيليون، إن مصر تريد أن تكون الشركات المصرية مسؤولة عن عملية إعادة الإعمار، وقد اقترحت بالفعل خطط بناء بقيمة 500 مليون دولار، وسيأتي معظم التمويل من السعودية والإمارات