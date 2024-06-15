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موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل الجنود الإسرائيليين الثمانية غربي رفح

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2024 4:50 مساءً
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة

تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة (رويترز)

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كشف موقع “حدشوت بزمان” الإسرائيلي تفاصيل هامة عن الكمين المركب الذي تعرض له جنود الجيش الإسرائيلي في تل السلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفقاً للموقع العبري فقد نقلت مروحيات عسكرية جثث الجنود -وجميعهم من سلاح الهندسة- في حادث رفح إلى مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك، مؤكدا أنه تم إبلاغ 8 عائلات بمقتل أولادهم.

وتداولت حسابات إسرائيلية عدة على منصات التواصل الاجتماعي الخبر، وقالت إنه “في حوالي الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي، تم إطلاق صاروخ مضاد على مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع الجنود النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة”.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن قوات الاحتلال كثفت من قصفها المدفعي والجوي على رفح للتغطية على الحدث الأمني وإخلاء الجرحى والقتلى.

من جهتها، أكدت كتائب القسام  تنفيذ كمين مركب ضد آليات العدو الإسرائيلي في تل السلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام إنها استهدفت جرافة من نوع “دي 9” بقذيفة “الياسين 105” في الحي السعودي بتل السلطان، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، “وفور وصول قوة إنقاذ استهدفنا ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105″ مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

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