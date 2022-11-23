موقع البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني.. وجماعة روسية تتبنى

قال متحدث إن موقع البرلمان الأوروبي على الإنترنت تعرض لهجوم إلكتروني، الأربعاء، بعد ساعات من تنديد نوابه بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وكتب المتحدث باسم البرلمان خايمي دوك على موقع تويتر “إن الموقع الإلكتروني للبرلمان يتعرض حاليا لتأثير من الخارج … يتسبب في حجب الخدمة”.

جماعة موالية لروسيا

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الأربعاء، إن جماعة موالية للكرملين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على موقع البرلمان الأوروبي، بعد أن صنف أعضاؤه روسيا دولة راعية للإرهاب.

وكتبت ميتسولا في تغريدة على تويتر “البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني معقد. أعلنت جماعة موالية للكرملين مسؤوليتها”.

وأضافت “خبراؤنا في تكنولوجيا المعلومات يقاومونه ويحمون أنظمتنا. حدث هذا بعد أن أعلنا أن روسيا دولة راعية للإرهاب. ردي هو: المجد لأوكرانيا”.

وصوت النواب في وقت سابق من اليوم لصالح تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وأكدوا أن الهجمات التي تشنها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمدارس والملاجئ تنتهك القانون الدولي.