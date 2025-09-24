موقع "بوليتيكو": ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

ذكر موقع بوليتيكو، اليوم الأربعاء، نقلا عن ستة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال الموقع إن شخصين وصفا ترامب بأنه كان حازما في هذا الموضوع خلال لقائه بزعماء عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل بوليتيكو عن شخصين آخرين مطلعين قولهما إن الفريق الأمريكي قدم وثيقة تحدد خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتتضمن التعهد بعدم السماح بضم الضفة الغربية.

ولاقت إسرائيل إدانات دولية بسبب حربها العسكرية في غزة.

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني وتدمير غزة. ويقول مرصد عالمي لمراقبة الجوع إن جزءا من القطاع يعاني من المجاعة.