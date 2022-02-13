«موقف نهائي».. إيران ترد على المسودة الأوروبية في فيينا

بعد طول انتظار، جاء الرّد الإيراني على المقترح أو المسودة الأوروبية النهائية، بحسب ما أكد المفاوض الصيني وانغ كون.

فقد أوضح في تصريحات صحافية بوقت متأخر مساء أمس السبت، بحسب شبكة “إيران انترناشيونال”، أن الوفد الإيراني قدم رده الأخير.

وقال: “لقد وصلنا إلى آخر مرحلة من المفاوضات، لاسيما أن الإيرانيين قدموا رزمتهم النهائية”.

بانتظار الجواب الأميركي

بدوره، اعتبر مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أنه بات “على الأميركيين الآن أن يقرروا ويحددوا موقفهم ويضعوا حدا للاستنزاف الذي أصاب عملية المحادثات” في إشارة غير مباشرة إلى أن طهران قدمت ردها وحددت موقفها النهائي.

كما أضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مساء أمس السبت: “إذا كانت هناك أطراف تريد لأي سبب عرقلة المباحثات، فإن ذلك الطرف ليس إيران على الإطلاق”.

تأثيرات من خارج فيينا

أما بشأن التطورات السياسية الجارية خارج العاصمة النمساوية، واحتمال أن تؤثر على المباحثات، فأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن “أي تطور يحدث خارج إطار المفاوضات لن يؤثر على مسار العملية”.

وكانت الإدارة الاميركية حدّدت نهاية شباط كتاريخ لنهاية تلك الجولات من المحادثات التي انطلقت في نيسان الماضي.