"موكب الحرية"... طريقة جديدة لمعارضة اللقاح في نيوزلندا وكندا

على خطى كندا تشهد العاصمة النيوزيلندية احتجاجات مناهضة لالزامية لقاح كورونا وتنظَّم هذه الاحتجاجات تحت عنوان “موكب الحرية” حيث قام المحتجون باغلاق الطرق قرب مجلس النواب بالمواكب السيارة.

مئات السيارات والدراجات النارية، حاملة آلاف المواطنين، جابت البلاد احتجاجا على سياسات اللقاح الأخيرة. وشهدت المدينة زحمة سير خانقة بعدما اغلقت المركبات الطرقات في محيط البرلمان قبل ان ينزل المواطنون من السيارات الى الطرقات مطالبين باستعادة حرياتهم ومعارضين الزامية اللقاح . كما هاجم المحتجون وزير العمل في البلاد.

وكانت كندا قد شهدت احتجاجات مماثلة تحت العنوان نفسه “موكب الحرية” عندما جابت السيارات في مختلف ارجاء البلاد في كانون الثاني الماضي واحتج اصحاب الشاحنات على قرار الحكومة الزامهم تلقي اللقاح حتى يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة.