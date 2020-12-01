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موكب عسكري مصري مهيب… لنقل 22 مومياء ملكية

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 10:22 مساءً
استعداد مصري

استعداد مصري

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تأهبت مصر واستعدت للحدث الكبير المتمثل بخروج 22 مومياء لملوك مصر من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمرافقة موكب عسكري مهيب.

وسيتم نقل 22 مومياء ملكية ومنها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات وهم “الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، سيتي الأول، سيتي الثاني”.

وترافق المومياوات 17 تابوتا ملكيا ترجع إلى عصر الأسر “17، 18، 19، 20″، يتحرك الموكب الملكي للمومياوات من ميدان التحرير حيث توجد المسلة في أشهر ميادين العالم لتتجه إلى كورنيش النيل.

وأعلنت محافظة القاهرة حالة الطوارئ وذلك بالتنسيق مع عدة جهات، لتحديد مسار المومياوات الملكية، والجزء الذي يتم تطويره في محيط متحف الحضارات بعين الصيرة الذي يستقبل المومياوات الملكية، بحسب “اليوم السابع”.

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