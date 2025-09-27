مولدوفا تحظر حزبا آخر مواليا لروسيا من المشاركة في انتخابات الأحد

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

قال مسؤولون اليوم السبت إن هيئة الانتخابات في مولدوفا استبعدت الحزب السياسي الموالي لروسيا “مولدوفا الكبرى” من المشاركة في انتخابات البرلمان غدا الأحد بسبب الاشتباه في تلقيه تمويلا على نحو يخالف القانون.

وجرى اتخاذ القرار في وقت متأخر من أمس الجمعة. وهو الحزب الثاني الموالي لروسيا الذي يستبعد خلال أيام من الانتخابات، وسط مخاوف بشأن ما يشتبه في أنه تدخل روسي والعملية الانتخابية في البلاد ومستقبل تطلعات مولدوفا للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وذكرت اللجنة الانتخابية المركزية في مولدوفا إنها استبعدت حزب مولدوفا الكبرى بعد أن توصلت الشرطة وأجهزة الأمن ومسؤولو المخابرات إلى أن الحزب يستخدم تمويلا أجنبيا وبما يخالف القانون.

ونقلت موقع مولدبرس الإخباري عن زعيمة حزب مولدوفا الكبرى فيكتوريا فورتونا قولها إن القرار متحيز وإنها ستطعن فيه.

ووجدت هيئة الانتخابات أن الحزب استخدم موارد مالية لم يتم الإبلاغ عنها، ويشتبه في أنه قدم أموالا للناخبين في محاولة للتأثير على النتيجة.

وينظر إلى انتخابات البرلمان غدا الأحد على أنها نقطة تحول بالنسبة لمولدوفا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة ودولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، جرى منع حزب “قلب مولدوفا” الموالي لروسيا، وهو جزء من الكتلة الوطنية الموالية لموسكو، من المشاركة في الانتخابات.

وتقول روسيا إنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الأخرى.