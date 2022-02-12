ميانمار.. المجلس العسكري يفرج عن 800 سجين

قال المجلس العسكري في ميانمار (بورما)، السبت، إنّه سيُطلق سراح أكثر من 800 سجين في إطار عفو لمناسبة يوم الاتّحاد.

وقال رئيس المجلس العسكري, مين أونغ هلاينغ في بيان، إنّه بناءً على “أمر عفو إحياءً لذكرى اليوبيل الماسي ليوم الاتّحاد” الذي يُصادف السبت، سيتمّ الإفراج عن 814 سجينًا.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، لوكالة فرانس برس, أن العفو يشمل سجناء من رانغون، دون أن يحدد ما إذا كان الأكاديمي الأسترالي شون تورنيل بين المفرج عنهم.

تورنيل أستاذ اقتصاد أسترالي، عمل مستشارا للزعيمة المدنية، أونغ سان سو تشي، عندما قبض عليه في فبراير الماضي بعد أيام على الانقلاب العسكري. واتُهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في بورما ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 عاما.

وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، خاصة بعد أن مُنعت السفارة الأسترالية من إمكان حضور إحدى جلسات محاكمته فيسبتمبر. وأطلق المجلس العسكري العام الماضي سراح ما يقرب من 23 ألف محتجز لمناسبة يوم الاتحاد، في خطوة كانت منظمات حقوقية تخشى من أنها اتُخِذت لتوفير مزيد من الأماكن في المعتقلات من أجل حبس المعارضين.

يذكر أن جيش ميانمار انقلب على الحكومة المدنية، ئونددت عدة دول بتراجع الديمقراطية في البلاد، على رأسها الولايات المتحدة.