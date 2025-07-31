ميانمار تشكل لجنة برئاسة قائد الجيش لإجراء انتخابات

ذكرت وسائل إعلام رسمية في ميانمار اليوم الخميس أن المجلس العسكري الحاكم أعلن عن تشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، على رأسهم قائد الجيش مين أونغ هلينغ، لإجراء انتخابات في البلاد التي مزقتها الحرب.

وقالت شبكة (إم.آر.تي.في) التلفزيونية إن المجلس العسكري لم يعلن يوما محددا لإجراء الانتخابات، وسيستمر مين أونج هلينج في تولي مسؤولية البلاد فعليا بصفته الرئيس المؤقت الذي سيشرف على التصويت.

وستكون الانتخابات المقترحة، التي أكد مين أونغ هلينغ أمس الأربعاء إجراءها في ديسمبر كانون الأول، أول انتخابات وطنية منذ انقلاب عام 2021 الذي أشعل فتيل حرب أهلية وأغرق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.

وسيظل مين أونغ هلينغ القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال توليه منصب الرئيس المؤقت.