ميانمار.. مقتل 8 أشخاص في انفجارين وإطلاق نار في أحد السجون

أفادت تقارير إعلامية بأن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا و13 آخرين أصيبوا، بعد انفجارين وإطلاق نار في أكبر سجن في ميانمار.

وقالت البوابتان الإخباريتان (ميانمار ناو) و(إيراوادي نيوز) إن ثلاثة مسؤولين وخمسة زوار لقوا حتفهم في سجن إنسين الذي يرجع إلى العهد الاستعماري، بعد انفجارين وإطلاق نار حوالي الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من مكتب الطرود في السجن.

ولم يتضح بعد سبب الانفجارين كما لم يتسنَّ إلى الآن الاتصال بممثلي السجن والحكومة العسكرية للتعليق. وقال شاهد لرويترز إن الجنود فتحوا النار ردا على الانفجارين.

وأضاف الشاهد الذي رفض الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية: “بمجرد أن سمعت الانفجار هرعت إلى الخارج وهذا هو الوقت الذي تعرضت فيه للإصابة. الجنود… الذين عند بوابة المدخل أطلقوا الرصاص باستهتار”، مشيرًا الى أنه كان على بعد نحو ثلاثة أمتار من مكان الانفجارين ولم تلحق به إصابات من الانفجار لكن أصابته شظايا ناجمة عن إطلاق الرصاص.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة وصلت إلى المكان بعد وقت وجيز وفتشت مكان الانفجارين.

الخدمة البورمية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أشارت إلى أن العاملين في السجن الذين أصيبوا بجروح خطيرة نقلوا للعلاج، في حين عولج من أصيبوا بجروح غير خطيرة في متاجر قريبة.

وإنسين هو أكبر سجن سيء السمعة في البلاد، ونزل به آلاف من السجناء السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في العام الماضي.

وتمر ميانمار بحالة من الفوضى منذ أطاح الجيش بحكومة منتخبة ديمقراطيا بزعامة أونج سان سو تشي الفائزة بجائزة نوبل للسلام ،ونفّذ حملة قمع وحشية على المعارضة.