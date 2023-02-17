ميخايلو بودولياك: لا بد أن تنتهي الحرب بانتصار أوكرانيا

استبعد أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين الجمعة عقد محادثات سلام مع موسكو ما لم تنسحب روسيا من أوكرانيا، وذلك في تكرار لموقف كييف قبل مؤتمر ميونيخ الدولي المتوقع أن يهيمن موضوع الحرب على مناقشاته.

وكتب ميخايلو بودولياك، وهو المستشار السياسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تويتر إنه كي لا يلحق الخزي بالسياسة العالمية والأمن العالمي الحقيقي “لا بد أن تنتهي الحرب بانتصار أوكرانيا”.

وأضاف “يمكن أن تبدأ المفاوضات حينما تسحب روسيا قواتها من أراضي أوكرانيا، الخيارات الأخرى لا تفعل شيئا إلى منح روسيا الوقت لإعادة تجميع قواتها واستئناف الأعمال القتالية في أي لحظة”.

والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي من بين كبار المسؤولين الذين سيحضرون مؤتمر ميونيخ للأمن.