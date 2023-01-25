ميدفيديف: أوكرانيا لن يبقى لها منفذ على البحر قريباً

مع مواصلة القوات الروسية عملياتها العسكرية لبسط سيطرتها على المدن والموانئ الأوكرانية، هدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن أوكرانيا لن يبقى لها منفذ على البحر قريبا، وبالتالي سوف تكون دولة حبيسة.

وسخر ميدفيديف عبر قناته على تيلغرام من القرار الألماني بتزويد أوكرانيا بدبابات “ليوبارد 2″، معلقا: “يقولون إن الشهية تأتي من كثرة الأكل، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الشراهة الشعور بالجوع عندهم لا ينتهي، باستمرار يريدون أن يأكلوا”.

وأضاف: “الرؤساء الذين لا قيمة لهم في روسيا الصغيرة (أوكرانيا) دائما يريدون المزيد والمزيد من الدبابات والمدرعات والبنادق، الآن قال بعض الأشخاص إنهم بحاجة إلى طائرات وغواصات”.

وأضاف: “حسنًا، بالنسبة لموضوع الطائرات لم يبق عمليا أي مدرج، والسماء الأوكرانية مغلقة من قبلنا، أما بالنسبة للغواصات، يجب مراعاة أنه قريبا لن يكون لنظام كييف أي بحر على الإطلاق”.

وفقدت أوكرانيا خلال الحرب إمكانية الوصول إلى شواطئها على بحر آزوف، الذي أصبح تحت السيطرة الروسية، بعد سقوط مدينة ماريبول، لتبقى أوديسا المنفذ البحري الرئيسي للبلاد.