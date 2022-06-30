ميدفيديف: العقوبات الغربية على روسيا قد تكون مبررا للحرب

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الخميس إن العقوبات ضد موسكو قد يُنظر إليها في ظروف معينة على أنها عمل عدواني ومبرر للحرب.

وأضاف ميدفيديف “أود أن أشير مرة أخرى إلى أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تعتبر مثل هذه الإجراءات العدائية بمثابة عمل من أعمال العدوان الدولي، بل ويمكن حتى اعتبارها سببا للحرب”، مضيفا أن لروسيا الحق في الدفاع عن نفسها.

وواجهت روسيا سيلا من العقوبات الاقتصادية الصارمة من الدول الغربية ردا على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير شباط، والذي تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة”.

وميدفيديف، وهو رئيس روسي سابق كان يُنظر إليه على أنه ليبرالي، واحد من أشد المؤيدين للحرب حيث وجه سلسلة من الانتقادات اللاذعة للغرب.

وفرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي، مما يزيد الضغط على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت عقوبات على 70 كيانا، قالت إن العديد منها ضرورية لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى 29 شخصا في محاولة لإعاقة قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا.

وتجمد هذه الخطوة أي أصول أمريكية للمستهدفين وتمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معهم.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان “استهداف صناعة الدفاع الروسية سيقلل من قدرات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ويزيد من إعاقة حربه على أوكرانيا، التي تعاني بالفعل ضعف الروح المعنوية وانهيار سلاسل التوريد والفشل اللوجستي”.