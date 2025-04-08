ميدفيديف: حملة أميركا كادت أن تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن الحرب غير المعلنة التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها ضد روسيا، في حين حافظت رسمياً على التكافؤ النووي، كادت أن تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأوضح ميدفيديف في الذكرى الـ15 لتوقيع معاهدة “ستارت” الثالثة في براغ، عبر قناته الرسمية في “تلغرام”: “إن (المعاهدة) لم تؤد إلى تقليل مخاطر الحرب النووية، لأن هذا يرجع إلى موقف الولايات المتحدة وحلفائها، ففي مرحلة ما، قرروا أن بإمكانهم الحفاظ رسمياً على التكافؤ النووي مع روسيا، وفي الوقت نفسه شن حرب غير معلنة ضدنا باستخدام عقوبات غير محدودة، ثم استخدام أسلحتهم الخاصة وخبرائهم”.

وأكد ميدفيديف على أن “هذا الأمر يعرض العالم لخطر اندلاع حرب عالمية ثالثة”.

وأعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن توقعاته بزيادة عدد الدول التي تمتلك ترسانات نووية.

وكتب ميدفيديف في قناته على “تلغرام”، في العقود المقبلة “سيصنع العالم أنواعاً جديدة أكثر تدميراً من الأسلحة، وستحصل دول جديدة على ترسانات نووية.”

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: “إن الوضع على هذا النحو يجعل من المستحيل نزع السلاح النووي في العقود القادمة، حتى مع وقف الصراع حول ما يسمى أوكرانيا بشكل كامل “.