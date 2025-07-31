ميدفيديف يذكر ترامب بقدرات روسيا النووية مع تصاعد الحرب الكلامية

طلب الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتذكر أن موسكو تمتلك قدرات نووية تعود للحقبة السوفيتية والتي توجد لديها كملاذ أخير، وذلك بعد أن نصح ترامب لميدفيديف بأن “ينتبه لكلامه”.

ووجه ترامب في منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” في الساعات الأولى من اليوم انتقادات حادة لميدفيديف الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بعد أن قال ميدفيديف إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية على روسيا ومشتري النفط الروسي “لعبة إنذارات” وخطوة أقرب إلى حرب بين روسيا والولايات المتحدة.

وكتب ترامب “قولوا لميدفيديف، الرئيس الروسي السابق الفاشل الذي يعتقد أنه لا يزال رئيسا لروسيا، أن ينتبه لكلامه. إنه يدخل منطقة خطرة للغاية!”، موجها تحذيره الثاني للحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال ترامب في 29 يوليو تموز إن أمام روسيا “10 أيام من اليوم” للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو مواجهة رسوم جمركية عليها وعلى مشتري النفط منها.

ولم تشر موسكو، التي وضعت شروطها الخاصة للتوصل للسلام، والتي تقول كييف إنها ترقى إلى حد المطالبة باستسلامها، حتى الآن إلى أنها ستمتثل لمهلة ترامب.

* “اليد الميتة الأسطورية”

قال ميدفيديف إن تصريح ترامب أظهر أن روسيا يجب أن تستمر في مسار سياستها الحالية.

وأضاف في منشور على تيليجرام “إذا كانت بعض الكلمات الصادرة عن رئيس روسي سابق قد أثارت رد فعل عصبي من رئيس الولايات المتحدة صاحب المقام الرفيع والعظيم، فإن روسيا تفعل كل شيء بشكل صحيح وستواصل المضي في مسارها الخاص”.

وقال إن على ترامب أن يتذكر “مدى خطورة ‘اليد الميتة’ الأسطورية”، في إشارة إلى نظام قيادة روسي شبه آلي سري مصمم لإطلاق صواريخ موسكو النووية في حالة النيل من قيادتها في ضربة قاضية من عدو.

ووبخ ترامب ميدفيديف في يوليو تموز، متهما إياه بإساءة استخدام كلمة “نووي” بعد أن انتقد المسؤول الروسي الضربات الأمريكية على إيران وقال إن “عددا من الدول” مستعدة لتزويد إيران برؤوس نووية.

وقال ترامب في ذلك الوقت “أعتقد أن هذا هو السبب في أن بوتين هو ’الزعيم’”.