"ميراج" أحدث الممرات.. إسرائيل تعزل رفح عن قطاع غزة

أعلنت إسرائيل أمس أن قواتها انتشرت في ممر أمني تم إنشاؤه حديثاً جنوب قطاع غزة، فيما يتواصل التوسع البري الإسرائيلي في القطاع.

في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أيام أن إنشاء ممر “موراج” الجديد هذا أم كما يسميه الفلسطينيون ممر “ميراج”، يهدف للضغط على حركة حماس.

كما لفت إلى أنه سيعزل مدينة رفح جنوب غزة، عن باقي القطاع.

في حين أظهرت خرائط نشرتها وسائل إعلامية إسرائيلية أن الممر يمتد بعرض القطاع من الشرق إلى الغرب، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.

بينما تنتشر عليه قوات من الفرقة 36 الإسرائيلية، من دون أن يتضح عددها.

اسم مستوطنة يهودية

أما “موراج” فهو اسم مستوطنة يهودية كانت تقع بين رفح وخان يونس.

وكان نتنياهو اقترح أن يمتد الممر بين المدينتين.

كما ذكر أنه سيكون “ممر فيلادلفيا ثان”، مشيرا إلى الجانب الذي يقع بغزة من الحدود مع مصر جنوبا، الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ مايو/ أيار الماضي.

إذ تسيطر إسرائيل على ممر فيلادلفيا أو ما يعرف بـ “محور صلاح الدين” منذ مايو العام الماضي، رافضة الانسحاب منه، على الرغم من المطالبات المصرية والفلسطينية بذلك.

كما تسيطر على ممر نتساريم الذي يفصل الثلث الشمالي لغزة، بما في ذلك مدينة غزة، عن باقي القطاع. إلا أنها تسمح بتنقل العربات التي تجرها الحيوانات عبر هذا المحور عن طريق الرشيد فقط

ويمتد كل من ممر فيلادلفيا ونتساريم من الحدود الإسرائيلية إلى البحر الأبيض المتوسط.

أما الهدف من تلك الممرات فهو بحسب ما أعلنه صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي، ” تجزئة القطاع، وزيادة الضغط خطوة تلو الأخرى على حماس من أجل تسليم الأسرى الإسرائيليين”.