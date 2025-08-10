ميرتس: ألمانيا تأمل في حضور زيلينسكي المحادثات بين ترامب وبوتين

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه يأمل أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال ميرتس في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) إنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد.

وأضاف “نقوم بتحضيرات مكثفة على المستوى الأوروبي بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية من أجل هذا الاجتماع”.

وأضاف “نأمل ونفترض أن تشارك الحكومة الأوكرانية والرئيس زيلينسكي في هذا الاجتماع”.

وحصل زيلينسكي على دعم دبلوماسي من أوروبا وحلف شمال الأطلسي اليوم الأحد قبل القمة الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس آب. وتخشى كييف أن يحاول فلاديمير بوتين وترامب إملاء شروط لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال المستشار الألماني “لا يمكننا القبول بأن تحسم قضايا الأراضي (الأوكرانية) بين روسيا وأمريكا دون إطلاع الأوروبيين والأوكرانيين”.

وأضاف أنه لا يمكن إبرام سلام يكافئ روسيا على تصرفاتها العدوانية وربما يشجعها ويدفعها إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات.