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ميرتس: الحكومة الألمانية لن تعترف "الآن" بدولة فلسطينية

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آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 6:22 مساءً
المستشار الألماني فريدريش ميرز وملك الأردن عبد الله يتصافحان أثناء حضورهما مؤتمراً صحفياً في مقر المستشارية في برلين، ألمانيا، 29 يوليو 2025. رويترز

المستشار الألماني فريدريش ميرز وملك الأردن عبد الله يتصافحان أثناء حضورهما مؤتمراً صحفياً في مقر المستشارية في برلين، ألمانيا، 29 يوليو 2025. رويترز

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قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء (29 يوليو تموز) إن حكومة برلين لن تعترف “الآن” بدولة فلسطينية، لأن هذه “ليست بالخطوة الصحيحة”.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقر المستشارية ببرلين، طالب ميرتس إسرائيل “بتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة بسرعة وحزم”.

وأضاف “أود أيضا أن أؤكد صراحة أنه يجب ألا تكون هناك عمليات طرد أخرى، ولا أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية”.

وذكر ميرتس أن طائرتين ألمانيتين ستنقلان مساعدات من الأردن لإسقاطها جوا في غزة بدءا من يوم الأربعاء (30 يوليو تموز)، واصفا ذلك بأنه إشارة بسيطة ولكنها مهمة.

وقال “بينما نقف هنا، هناك حاليا طائرتان إيه400إم (إيرباص للنقل العسكري) في طريقهما إلى الأردن، حيث سيتم تجهيزهما وإعادة تزويدهما بالوقود حتى تتمكنا من تنفيذ المهام ذات الصلة بدءا من مطلع الأسبوع على أقصى تقدير، بل وربما غدا”.

ومن ناحيته قال العاهل الأردني “يجب أن تتوقف حرب إسرائيل على غزة. لقد وصلت الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة إلى مستويات لا توصف. أثارت صور الأطفال الذين يتضورون جوعا في غزة غضب الناس حول العالم. السماح باستمرار هذا الوضع وصمة عار على إنسانيتنا جميعا”.

    المصدر :
  • رويترز

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